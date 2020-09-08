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    كوفيد -19: الحكومة العراقية تسمح بإعادة فتح المعابر الحدودية البرية أمام الحركة التجارية فقط، استئناف بعض الأنشطة الرياضية

    8 سبتمبر، 2020 - 12:38 م

    عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية  اجتماعا يوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    وأشاد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بجهود الكوادر الطبية والتمريضية، وتفانيهم بالوقوف في الصد الأول لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم المساعدة الطبية للمصابين.

    وقدّم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي العام، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، لاسيما ما يتعلق بزيادة عدد الفحوصات اليومية مع زيادة كبيرة في حالات الشفاء، في مواجهة ارتفاع أعداد المصابين.

    وأشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم رشاد إسماعيل  بالجهود الحكومية في مواجهة الجائحة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، التي كانت سببا في تخفيض نسبة الوفيات الى 2.9% وهي أقل من النسبة العالمية>

    وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها واتخذت عدة قرارات من بينها:

    • الموافقة على انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءا من تاريخ 12/9/2020
    • الموافقة على فتح المطاعم فضلاً عن فتح القاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمسة نجوم، شريطة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة
    • الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصرًا) طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية على وفق الإجراءات الوقائية الصحية
    • يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 50% ويترك للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية تقدير الحاجة الفعلية
    • السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز التسجيل لاستهداف الناخبين لتسجيلهم وتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية  استثناء موظفي المفوضية العليا للانتخابات من إجراءات الحظر

    وجددت اللجنة العليا دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والاستمرار في توخي الحذر والحيطة.

     

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