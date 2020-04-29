كوفيد 19: الحكومة العراقية تعدل ساعات حظر التجوال وتفرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية الصحية

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم الثلاثاء عن تشديد بعض الاجراءات لضمان استمرار الالتزام بحظر التجوال والقيود القائمة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

وأقرت اللجنة ما يلي:

يكون حظر التجوال من الساعة 6 مساءً الى 6 صباحا ابتداء من 29/4 مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام

فرض غرامة قدرها 50,000 دينار على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها 4 ركاب، وعلى سائق المركبة الصالون الذي يحمل أكثر من 3 ركاب او يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة، وحجز المركبة في حالة تكرار المخالفة

فـرض غـرامة قـدرها 10,000 دينـار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة خارج المنزل. ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتًا

يكون الحد الأقصى المسموح به هو زبون واحد لكل 5 أمتار مربعة من المساحة المخصصة لزبائن المحلات التجارية والمخازن ومنع دخول من لا يرتدي كمامة وجه وفرض غرامة قدرها 100,000 دينار على المخالفين من أصحاب المحلات التجارية واغلاقها

ووجهت اللجنة العليا الجهات المختصة بتقييم مدى الالتزام بالإجراءات ورفع التقارير بشأنها خلال 7 ايام ليتم بناءً على ذلك النظر بفرض حظر التجوال الشامل او أخذ إجراءات اضافية بحسب تطور الموقف الوبائي.

وحثت اللجنة العليا المواطنين على الالتزام التام بالتعليمات والتصرف بمسؤولية عالية والمساهمة في التوعية وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي حماية لهم ولعوائلهم وللعراقيين كافة.

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Covid-19: Iraqi government amends curfew hours, imposes fines for breaches of restrictions