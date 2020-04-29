كوفيد 19: الحكومة العراقية تعدل ساعات حظر التجوال وتفرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية الصحية

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم الثلاثاء عن تشديد بعض الاجراءات لضمان استمرار الالتزام بحظر التجوال والقيود القائمة للتصدي لوباء فيروس كورونا.
وأقرت اللجنة ما يلي:
ووجهت اللجنة العليا الجهات المختصة بتقييم مدى الالتزام بالإجراءات ورفع التقارير بشأنها خلال 7 ايام ليتم بناءً على ذلك النظر بفرض حظر التجوال الشامل او أخذ إجراءات اضافية بحسب تطور الموقف الوبائي.
وحثت اللجنة العليا المواطنين على الالتزام التام بالتعليمات والتصرف بمسؤولية عالية والمساهمة في التوعية وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي حماية لهم ولعوائلهم وللعراقيين كافة.
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Covid-19: Iraqi government amends curfew hours, imposes fines for breaches of restrictions