الحكومة العراقية تعلن عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كوفيد-19

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اجتماع موسعا حضره وزراء الصحة والمالية والداخلية والاتصالات ومحافظ بغداد والسيدة أمين بغداد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية، لبحث اجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومنعاً لتفاقم الأزمة وانسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية تم إقرار ما يلي:
وشدد الاجتماع على ضرورة اتباع ارشادات وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من المرض.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن عدد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها منع دخول الوافدين من فرنسا وتركيا وإسبانيا ونيجيريا والصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين إلى العراق.
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