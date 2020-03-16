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    الحكومة العراقية تعلن عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كوفيد-19

    16 مارس، 2020 - 1:53 م

     

    ترأس رئيس مجلس الوزراء  السيد عادل عبد المهدي اجتماع موسعا حضره وزراء الصحة والمالية والداخلية والاتصالات ومحافظ بغداد والسيدة أمين بغداد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية، لبحث اجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

    ومنعاً لتفاقم الأزمة وانسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية تم إقرار ما يلي:

    1. فرض حظر التجوال في بغداد ابتداء من يوم الثلاثاء 17 اذار من الساعة 11 ليلا ولغاية يوم الاثنين 23 اذار الساعة 11 ليلا.
    2.  قيام  الجهات ذات العلاقة بإجراء حملات تعفير للمناطق التي تحددها وزارة الصحة.
    3. يخوّل المحافظين صلاحية فرض حظر التجوال في محافظاتهم.
    4. تعليق الرحلات الجوية لمدة اسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 اذار.
    5. زيادة سعات الانترنت الداخلة عن طريق الشركات المتعاقدة ووزارة الاتصالات.
    6. ايقاف التنقل بين المحافظات.

    وشدد الاجتماع على ضرورة اتباع ارشادات وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من المرض.

    وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن عدد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها منع  دخول الوافدين من فرنسا وتركيا وإسبانيا ونيجيريا والصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين إلى العراق.

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