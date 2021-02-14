كوفيد -19: الحكومة العراقية تفرض حظرا شاملا للتجوال نهاية كل أسبوع، وتعتمد سلسلة جديدة من الاجراءات
عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا يوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
واستعرضت اللجنة اخر التطورات فيما يتعلق بجائحة كورونا في ظل تزايد عدد الاصابات واتخذت عدة قرارات من بينها:
- فرض حظر التجوال الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021، بينما يكون الحظر جزئيا أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وذلك من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 فجرا، ولغاية يوم 8 اذار 2021 ويعاد النظر بالحظر حسب الموقف الوبائي باستثناء: منتسبي وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر، والافران والصيدليات، وتكون أوقات عملها من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً خلال فترة الحظر الشامل عدا الصيدليات الخافرة، بالاضافة إلى الاعلاميين الذين لديهم موافقة وزير الصحة حصراً، والسفر بين المحافظات للظروف الانسانية فقط
- التأكيد على ضرورة لبس كمامات الوجه في الأماكن العامة بما فيها سيارات الأجرة والباصات، والالتزام بالتباعد الجسدي، مع فرض غرامات مالية قدرها (25) الف دينار على المخالفين
- عدم السماح بوجود اكثر من (4) أشخاص داخل سيارات الصالون بضمنهم السائق، واكثر من (6) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (11) راكبا (الكيا) بضمنهم السائق، واكثر من (8) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (21) راكبا (الكوستر) بضمنهم السائق، واكثر من (2) شخص في سيارات الحمل بضمنهم السائق، وعدم السماح لـ(الستوتات) نقل اكثر من شخص واحد مع السائق، وبركوب شخص آخر مع سائق الدراجة النارية
- غلق العيادات الطبية الخاصة التي لا تلتزم بروتوكولات علاج المصابين بفيروس كورونا الُمّقرة من اللجان العلمية والمستخدمة في المؤسسات الصحية الحكومية
- غلق مراكز التجميل والمساج كافة بدءًا من 2021/2/18 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض
- غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة بدءًا من 2021/2/18 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد
- منع إقامة الفواتح ومجالس العزاء والى اشعار اخر، وفرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين
- غلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الآذان ومنع إقامة صلاة الجماعة فيها والى اشعار اخر
- منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها بدءًا من 2021/2/18 وإلى إشعار آخر، وفرض غرامات مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين
- غلق المولات والمقاهي ابتداء من 2021/2/18 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد
- غلق المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل، مع التزام أصحاب المطاعم بالإجراءات الوقائية داخل المطعم ابتداء من 2021/2/18 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد ، مع فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار على المخالفين
- يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً بدءًا من 2021/2/18 ولغاية 2021/3/4 قابلة للتمديد ليتم بعدها تحديد موعد الامتحانات الحضورية للمراحل كافة، ويستثنى من ذلك المراحل النهائية لطلبة كليات الطب البشري
- متابعة ديواني الوقفين الشيعي والسني تنفيذ الإجراءات الوقائية خلال زيارة المراقد المقدسة والمزارات الشريفة، والتأكيد على الحفاظ على التباعد البدني بين الزائرين وعدم السماح بدخول المراقد بدون ارتداء الكمّام واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التجمع والتدافع داخل الأضرحة المقدسة والمزارات الشريفة
- منع سفر المجاميع السياحية من العراق الى دول العالم كافة والى اشعار اخر
- تقوم وزارة الصحة والبيئة بإجراء فحص covid-19 بتقنية pcr لكافة القادمين من المنافذ الحدودية والمطارات لقاء مبالغ يتم استحصالها حسب السياقات والاليات المعتمدة
- السماح بدخول البضائع والحاويات عن طريق المنافذ الحدودية مع اتخاذ إجراءات تعفير وتعقيم البضائع والحاويات من الخارج
- يكون دوام موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات (50%) من الدوام الرسمي، باستثناء وزارة الصحة
- يكون دوام الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بما لا يزيد عن (25%) وذلك لعدم السماح بفتح دور الحضانة ورياض الأطفال
- إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والشركات والمؤسسات الاهلية بتوفير توفير المعقمات وارتداء الكمامات من العاملين والمراجعين كافة وتطبيق إجراءات التباعد البدني للعاملين والمراجعين ووضع حواجز شفافة فاصلة للموظفين الذين يستقبلون المراجعين وجهاً لوجه
- توجيه المحافظين بتهيئة قطع أراضي وتوزيعها على الكوادر الصحية دعماً لهم في مواجهة جائحة كورونا
- تكليف وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، مساندة الفرق الصحية الرقابية في جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات آنفاً في أوقات الدوام الرسمي وخارجه مع فرض الغرامات بحق المخالفين ولحد (5) ملايين واحالتهم للمحاكم المختصة
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