كوفيد-19: الحكومة العراقية تفرض حظرا شاملا للتجوال خلال عيد الأضحى، تسمح بإعادة فتح العيادات الخاصة

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يوم الأحد اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية العراقية للتصدي لجائحة كورونا وتوفير الرعاية للمصابين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة خطر كورونا، ومنع انتشاره، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية التي أصدرتها المؤسسات الصحية من أجل تطويق الجائحة والتقليل من مخاطرها وتداعياتها على الافراد والمجتمع.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة من القرارات من بينها:

فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30 تموز ولغاية يوم الأحد 9 اب، على ان ينظر بالحظر بعد عطلة العيد

السماح بإعادة فتح العيادات الطبية الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء

إقرار توصيات فريق إعداد الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا في المطارات العراقية

إعلان وزارة الصحة عن فتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة

تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهات المعنية في دولة الكويت لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة

توجيه الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم

توجيه شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية بشأن الوقاية من جائحة كورونا

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