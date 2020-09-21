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    كوفيد-19: الحكومة العراقية تسمح بإعادة فتح المساجد ودور العبادة والمتنزهات وفق شروط

    21 سبتمبر، 2020 - 11:46 ص

    عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا يوم السبت 2020/9/19 وأصدرت عدة قرارات من بينها:

    • منع دخول الزائرين للعراق من أي دولة في العالم
    • فتح المساجد ودور العبادة مع الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة والتباعد
    • فتح المتنزهات ومدن الألعاب مع الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية والتباعد
    • الإسراع بدفع الوجبة الأولى من المبالغ لشراء 20% من أول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية
    • مضي العراق بالشراكة مع الصين والإمارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه

    وكانت اللجنة العليا قدر اصدرت قرارات اخرى في جلستها يوم 2020/9/7 من بينها:

    • الموافقة على انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءا من تاريخ 2020/9/12
    • الموافقة على فتح المطاعم فضلاً عن فتح القاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمسة نجوم، شريطة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة

    وجددت اللجنة العليا دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والاستمرار في توخي الحذر والحيطة.

     

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