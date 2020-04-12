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    كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلن عن منحة طارئة للفئات المتضررة من حظر التجول

    12 أبريل، 2020 - 3:06 م

     

    أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة وتنسيق الجهود الوطنية العراقية لمكافحة وباء كوفيد-19، عن إطلاق منحة طوارئ شهرية مؤقتة للمتضررين من تداعيات حظر التجوال.

    المنحة متاحة للمواطنين العراقيين المقيمين في العراق فقط.

    الموظفون الحكوميون والمتقاعدون والمشمولون بشبكة الضمان الاجتماعي لا يحق لهم التقديم على المنحة.

    التقديم على المنحة سيبقى مفتوحا إلى منتصف يوم الخميس 16 نيسان الساعة 12 ظهرا  ووفق آلية مبسطة ومتاحة للجميع عبر الهواتف او الحاسبات الشخصية وذلك عبر هذا الرابط:   minha.iq

    وفي نهاية عملية التقديم، يتم تحديد رقم تعريفي خاص بكل طلب، وسيتم التواصل مع المستحقين قبل نهاية شهر نيسان وبعد اكمال عملية التدقيق والمصادقة لإرسال المنحة اليهم.

    وأكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ان المنحة المالية مخصصة للأسر التي تمر بظروف مادية صعبة بسبب انتشار الوباء وحظر التجوال وتأثر فرص العمل ولا تشمل الفئات التي تستلم رواتب او اي دخل آخر من الحكومة ، ولا تشمل الميسورين.

    وكانت  مؤسسات حكومية أخرى قد اعلنت في وقت سابق عن عدد من التدابير لتوفير الدعم وتخفيف العبء الناجم عن كوفيد-19 وحظر التجول، من بينها:

    • وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة توجه بتأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين من دائرة صندوق الاسكان العراقي التابع للوزارة لمدة ثلاثة أشهر (أذار ونيسان وايار)، على ان لا يترتب عن التأجيل أية فوائد إضافية.
    • البنك المركزي العراقي يقرر تأجيل استيفاء الأقساط المترتبة على المستفيدين من مبادرتي (واحد وخمس تريليون دينار) الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر وذلك لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

    ستواصل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية متابعة تداعيات وباء كوفيد-19 على المواطنين العراقيين خاصة الفئات الهشة وذات الدخل المنخفض ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تدابير اخرى لدعمهم في وقت لاحق.

     

    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا:   https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

     

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