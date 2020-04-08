كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد العمل بحظر التجوال في العراق

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم الثلاثاء اجتماعا في بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالكوادر الصحية ووزارة الصحة وخلية الأزمة، واثنى على جهودهم الاستثائية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. كما أشاد بروح التضامن والتكافل بين العراقيين، وبشركات القطاع الخاص على دعمها للجهد الوطني لمكافحة الوباء، وبوسائل الإعلام العراقية.

وناقشت اللجنة الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة، وتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات.

كما ناقشت اللجنة ملف اعادة العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفا صعبة، وايجاد اماكن مناسبة لاستقبالهم في ضوء المقترحات المقدّمة بهذا الخصوص. ومن المقرر ان تصدر اللجنة قراراتها بهذا الشأن لاحقا.

وأصدرت اللجنة عدة قرارات، ابرزها:

– تمديد العمل بحظر التجوال في العراق لغاية يوم السبت 18/04/2020

– تخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين لدعم نحو عشرة ملايين مواطن وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

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