كوفيد-19: الحكومة العراقية تعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة الوباء، وتوفير دعم إضافي للقطاع الصحي

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يوم الإثنين اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس مجلس الوزراء إن تحدي مواجهة جائحة كورونا هو تحدٍ غير مسبوق، كشف الأخطاء الإدارية التي تراكمت عبر سنوات وهو ما زاد من المصاعب والآلام.

وبعد مناقشات مستفيضة، اتخذت اللجنة عدة قرارات من بينها:

الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة عبر المناقلات

تقدّم الشركات العامة الرابحة والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم لوزارة الصحة على أن تستخدم المبالغ من قبل مديريات الصحة العامة العاملة في المحافظات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مباشر

استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية عن طريق التعيين او التعاقد على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة

تعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة كوفيد-19 راتباً تقاعدياً مساوياً لآخر راتب ومخصصات تقاضوها

السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف كوفيد-19 وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة

الموافقة على دخول مادة (الأوكسجين) من المنافذ الحدودية كافة، وتأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني (الأوكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة

تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، توافقاً مع زيادة ساعات النهار

تتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً، ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات

تقوم أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات

استثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال لضمان استمرارية الإنتاج

تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج لمرض فيروس كورونا وكذلك التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية

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