كوفيد-19: الحكومة العراقية تقلص ساعات حظر التجوال، تسمح بإعادة فتح المطارات ومراكز التسوق

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق عن مجموعة من القرارات، من بينها:

تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة التاسعة مساءً الى الساعة الخامسة صباحاً، مع شمول أيام (الخميس والجمعة والسبت) بالحظر التام الكلي، على أن يتم إعادة النظر في رفع الحظر كلياً، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك

السماح بإعادة فتح المولات ومراكز التسوق شريطة أن يتم الالتزام بتدابير الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي

السماح بإعادة فتح مطارات العراق اعتباراً من 23 تموز الجاري

السماح بإعادة فتح معابر المنذرية وسفوان والشيب الحدودية امام التبادل التجاري

وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي، وأكدت مجددا ان مرض وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وحثت جميع المواطنين على مواصلة اتباع الإرشادات الصحية الرسمية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم والمجتمع.

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