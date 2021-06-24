رئيس مجلس الوزراء من بسماية: خصصنا المبالغ الكافية لإنشاء طريق سريع بين المجمع وبغداد

اعلن رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال زيارته مدينة بسماية السكنية ان الحكومة وفرت العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيها، بعدما كان عمل الشركة متوقفا منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة.

واشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى تخفيض نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة في المشروع من 25% الى 10% لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في مجمع بسماية. بالاضافة الى تخفيض سعر الفائدة السنوية ايضا من نسبة 4% الى 2% دعما للمواطنين في ظل ظروف التحديات الاقتصادية الحالية.

كما اكد السيد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على تطوير المشروع للوصول الى هدفه وهو 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 الف منها لغاية الان، ودعم المشروع بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، منها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد والذي تم تخصيص المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام.

وفي ختام جولة رئيس مجلس الوزراء الى مجمع بسماية اكد ان المواطن العراقي يستحق كل الجهود التي تبذل وان العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة.