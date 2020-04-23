إرشادات خاصة لشهر رمضان آمن في ظل استمرار جائحة كوفيد-19

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات تُعنى بالقيام “بممارسات رمضانية آمنة في سياق جائحة كوفيد-19″، في الوقت الذي اكدت فيه خلية الأزمة في العراق على ضرورة الاستمرار بالالتزام بحظر التجوال وتعليمات التباعد الجسدي وإرشادات الوقاية خلال شهر رمضان المبارك.

ومن بين النصائح التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي الوباء خلال شهر رمضان المبارك:

الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي والحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل في كل الاوقات

الالتزام بتبادل السلام عن بعد دون ملامسة الأيدي أو التقبيل

شرب كميات كافية من المياه بين فترة الإفطار والسحور

تناول الأغذية الطازجة وغير المعالجة

الامتناع عن التدخين في كل الظروف، وخاصة في شهر رمضان في ظل الجائحة، لاسيّما أن تلامس الأصابع والفم بالسجائر والشيشة، خاصة عند التشارك مع أكثر من شخص فيها، يسهل كثيرا من انتقال العدوى

وكانت خلية الأزمة التابعة للحكومة العراقية قد أكدت على ضرورة الالتزام بحظر التجوال في العراق الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بين الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا من الأحد إلى الخميس، وعلى مدار 24 ساعة من الجمعة إلى السبت من كل أسبوع اعتبارا من 21 نيسان ولغاية 22 أيار 2020.

وحذرت خلية الازمة من الاسترخاء في التصدي لوباء فيروس كورونا، وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بإرشادات الوقاية وتعليمات التباعد الجسدي وعدم مغادرة البيت إلا عند الضرورة، لاسيّما أن العدوى تنتشر بسبب المخالطة اللصيقة وعبر الرذاذ التنفسي وملامسة الأسطح الملوثة

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