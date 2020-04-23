  • عربي
  • |
  • English
    • الصفحة الرئيسية > الارشيف > إرشادات خاصة لشهر رمضان آمن في ظل استمرار جائحة كوفيد-19
    إرشادات خاصة لشهر رمضان آمن في ظل استمرار جائحة كوفيد-19

    23 أبريل، 2020 - 12:38 م

    أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات تُعنى بالقيام “بممارسات رمضانية آمنة في سياق جائحة كوفيد-19″،  في الوقت الذي اكدت فيه خلية الأزمة في العراق على ضرورة الاستمرار بالالتزام بحظر التجوال وتعليمات التباعد الجسدي وإرشادات الوقاية خلال شهر رمضان المبارك.

    ومن بين النصائح التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي الوباء خلال شهر رمضان المبارك:

    •  الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي والحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل في كل الاوقات
    •  الالتزام بتبادل السلام عن بعد دون ملامسة الأيدي أو التقبيل
    • شرب كميات كافية من المياه بين فترة الإفطار والسحور
    • تناول الأغذية الطازجة وغير المعالجة
    • الامتناع عن التدخين في كل الظروف، وخاصة في شهر رمضان  في ظل الجائحة، لاسيّما أن تلامس الأصابع والفم بالسجائر والشيشة، خاصة عند التشارك مع أكثر من شخص فيها، يسهل كثيرا من انتقال العدوى

    وكانت خلية الأزمة التابعة للحكومة العراقية قد أكدت على ضرورة الالتزام بحظر التجوال في العراق الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بين الساعة 7 مساء وحتى الساعة  6 صباحا من الأحد إلى الخميس، وعلى مدار 24 ساعة من الجمعة إلى السبت من كل أسبوع اعتبارا من 21 نيسان ولغاية 22 أيار 2020.

    وحذرت خلية الازمة  من الاسترخاء في التصدي لوباء فيروس كورونا، وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بإرشادات الوقاية وتعليمات التباعد الجسدي وعدم مغادرة البيت إلا عند الضرورة، لاسيّما أن العدوى تنتشر بسبب المخالطة اللصيقة وعبر الرذاذ التنفسي وملامسة الأسطح الملوثة

     

    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا:      https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

     

    Related Posts


    فيروس (كورونا الجديد): إصدارات وزارة الصحة العراقية
    أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء 25 شباط انه تم تشخيص أربع إصابات بفايروس (كورونا الجديد) في محافظة كركوك مشيرة إلى...
    25 فبراير، 2020 - 6:14 م
    المزيد
    مجلس الوزراء يتابع تطبيق إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19
    عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان. وقدم...
    18 مارس، 2020 - 2:01 م
    المزيد
    مجلس الوزراء يبحث إجراءات الحد من فيروس كورونا، يقرر تمديد...
      عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الخميس في بغداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان....
    26 مارس، 2020 - 4:36 م
    المزيد
    كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلن عن منحة طارئة...
      أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة وتنسيق الجهود الوطنية العراقية لمكافحة وباء كوفيد-19، عن...
    12 أبريل، 2020 - 3:06 م
    المزيد
    مجلس الوزراء يناقش التطورات في العراق، واستعدادات الوقاية من فيروس...
    عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. وفي مستهل...
    29 يناير، 2020 - 11:15 ص
    المزيد