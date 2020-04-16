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    مجلس الوزراء يقر الدخول الشامل في الامتحانات النهائية لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

    16 أبريل، 2020 - 1:39 م

    عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الاربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

    ووافق مجلـس الـوزراء على الدخول الشامل الى الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط، والسادس الاعدادي بفروعه كافة) وللطلبـة المنتظميـن فقـط وللعـام الدراسي الحالـي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب وباء مرض كوفيد-19.

    وناقش مجلس الوزراء العديد من السياسات والتدابير والمبادرات الأخرى المتعلقة بـ Covid-19 ، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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