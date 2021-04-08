حفر ابار نفطية جديدة ضمن عقود استثمارية

أعلنت شركة حفر الآبار النفطية، عزمها إبرام عقود مع الشركات الصينية والأميركية العاملة في العراق لحفر وتأهيل عشرات الآبار في البلاد.

الشركة اشارت الى انها بصدد الشروع بحفر20 بئراً في حقل الناصرية بمحافظة ذي قار مدرجة ضمن خطة طويلة الامد مع شركة نفط ذي قار للنهوض بالقطاع، وبمدة انجاز تتجاوز العامين.

وبعد الانفراج النسبي لتداعيات فيروس كورونا، استأنفت الشركة مفاوضاتها مع الشركات العالمية المطورة للحقـول النفطية في البلاد ونظيرتهـا التابعة لوزارة النفط في المحافظات، استعداداً للتوقيع على العقود المؤجلة بهدف تعزيز امكانيات البلاد بمجال الطاقة.

وتتضمن عقود الحفر والتأهيل المؤمل إبرامها قريباً، حفر 37 بئراً بحقل الزبير لصالح شركة (ايني) الإيطالية المشغل الرئيس للحقل، والبدء بنقاشات مع المقاول الرئيس (البي بي) لحقل الرميلة لتطوير الحقل العملاق غرب البصرة.

اضافة الى قرب توقيع عقد حفر 43 بئراً نفطية بحقل مجنون مع شركة نفط البصرة، الذي يعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، اذ تبلغ احتياطاته 6.12 مليار برميل.

هذا وانهت الشركة جميع تحضيراتها لتوقيع عقد مع شركة نفط الوسط، لحفر 27 بئراً في حقل شرق بغداد بعقود مباشرة، كما تواصل نقاشاتها مع شركة نفط ميسان لتوقيع عقد حفر 22 بئرا بحقل البزركان وتأهيل 150 بئرا أخرى، اضافة إلى إبرام عقد تشغيل عدد من أبراج الحفر مع شركة نفط الشمال، وكذلك تأهيل عدد كبير من الآبار بحقول كركوك.