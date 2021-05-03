العراق يواصل حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا مع وصول أحدث شحنة من شركة فايزر

أفادت وزارة الصحة، يوم الأحد، أنه تم تطعيم نحو 358104 أشخاص ضد فيروس كورونا كوفيد19 في البلاد اعتباراً من اليوم السابق.

هذا وقد بدأت حملة التطعيم الوطنية في أواخر شهر اذار، حيث حصلت جميع اللقاحات المستخدمة على موافقة منظمة الصحة العالمية.

ونشرت وزارة الصحة صوراً لأحدث شحنة من لقاح فايزر بيونتيك، والتي وصلت لأول مرة إلى العراق في منتصف شهر نيسان الماضي، واشارت إلى أن الدُفعات وصلت في حاويات مبردة وتم إرسالها إلى مراكز التلقيح في جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان العراق، وذلك لان اللقاحات يجب خزنها في ظروف مبردة للحفاظ على فعاليتها.

وبحسب الموقف الوبائي ليوم السبت، أجريت فحصوات مختبرية لـ 31746 اشخاص، حيث تم العثور على 4564 إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء 7859 شخصاً.

وضمن إجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس، قامت الكوادر الصحية بحملة تعفير في ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شملت عدد من المدارس، بالإضافة الى الإسراع في بناء مستشفى بسعة 400 سرير في محافظة ذي قار.

ومع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم في العراق، يظل فرض حظر التجول الجزئي سارياً خلال شهر رمضان المبارك على مدار الأسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً، وفرض حظر التجوال الشامل خلال يومي الجمعة والسبت.

وللحصول على اللقاح، قم بالتسجيل على المنصة الخاصة التي أطلقتها وزارة الصحة عبر هذا الرابط:

http://cov19reg.phd.iq