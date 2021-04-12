العراق يفتتح مشروعاً لزيادة إنتاج الطاقة لمصافي البصرة

وضع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، الحجر الأساس لمشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب في ميناء البصرة الرئيسي جنوب العراق بالإضافة الى العمل على تحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال الحفل إلى “أن هذا المشروع سيزيد من الطاقة الإنتاجية بمقدار 55 ألف برميل يَوْمِيًّا، وسيمنحنا منتوجات نفطية متنوعة دون أن يترك لنا كميات كبيرة من النفط الأسود قليل القيمة والفائدة مقارنة بالمنتوجات البيضاء التي ينتجها هذا المصفى.

ويعمل المشروع على انشاء وحدتي تحسين البنزين الرابعة (CCR)، وهدرجة النفثا (NHT). يذكر ان شركة مصافي الجنوب وقعت العقد في تشرين الاول مع شركة JGC اليابانية. وبتمويل من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) كجزء من قرض المساعدة الإنمائية الرسمية.

وفقًا لبيان (JICA) الصادر العام الماضي، هذا المشروع يعد اول مجمع لتكسير السوائل التحفيزي (FCC) يتم بناءه في العراق وسيزيد من قدرة إنتاج كميات أكبر من المنتجات عالية القيمة وسيساهم في نقل خبرات وتقنيات التكرير من اليابان.

كما سيقلل المشروع من محتوى الكبريت الضارة في المنتجات النفطية بما يتماشى مع المعايير البيئية.

هذا وشدد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمار للشركات الأجنبية من أجل زيادة عدد مشاريع البناء والتنمية في جميع أنحاء البلاد.