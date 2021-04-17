العراق يفتتح محطة ضخ التعزيز العمودية المائية ومحطة “GE-Enka” سعة 400 كي في الكهربائية في محافظ المثنى

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس محطة ضخ التعزيز العمودية المائية في محافظة المثنى، التي تعزز ضخ المياه من نهر الفرات الى نهر الرميثة، وسيسهم المشروع في توفير مياه الإسالة للمواطنين وتقليل شحتها في مواسم الجفاف، وإسهامها في إحياء مساحات كبيرة للزراعة كبيرة شمال المحافظة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على “اهمية بذل اقصى الجهود للنهوض بواقع المحافظة وخدمة أبنائها، مبيناً ان الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم للمحافظة، وانه سيتابع شخصيا توفير هذا الدعم”، مضيفا ان “الحكومة تشرع في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الاستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها”.

وخلال زيارته افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، محطة (GE-Enka) الكهربائية 400 كي في، التي ستساهم في رفد الشبكة الكهربائية وتؤدي مهامًا أساسية في فك الاختناقات عن الشبكة الوطنية للكهرباء في العراق.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال اجتماعا موسعا ضم محافظ المثنى ومسؤولي الدوائر الخدمية والأمنية والوفد الحكومي المرافق له على “اهمية توفير المقومات التي تعمل على تطوير محافظة المثنى، مؤكداً على “توجه الحكومة للاستثمار بالمحافظة في مجالي الزراعة والطاقة الشمسية، وبما يسهم في الارتقاء بواقعها وتوفير فرص العمل لأبنائها، وسيتم تذليل كل العقبات من اجل تحقيق ذلك.” كما بين “ان الحكومة خصصت اليوم الفي اعانة للمحافظة ضمن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية تمنح لمستحقيها، فضلا عن تخصيص ٢٥٠ راتب معيل”.

وخلال الزيارة ايضا التقى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة المثنى جمعًا من شيوخ العشائر ووجهاء المحافظة، واكد خلال لقاءه مجموعة من المتظاهرين على أن ” تلبية المطالب المشروعة تقع ضمن أولويات الحكومة”.