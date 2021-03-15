العراق يرفع شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل الوصول الى اراضيه لمواطني 30 دولة

تطلق الحكومة العراقية في 15 اذار 2021 برنامجا استثنائيا لدعم حركة الاستثمار والعمل في العراق عبر رفع مطلب الحصول على تأشيرة الدخول قبل الوصول الى العراق لمواطني:

– الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي: الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين

– دول الاتحاد الأوربي وهي: النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وايرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

بالإضافة إلى مواطني اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزلندا، كندا، استراليا وسويسرا.

ووفق البرنامج، سيسمح لمواطني هذه الدول دخول العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية والحصول على سمات الدخول في المطارات والمنافذ الحدودية مقابل دفع الرسوم المقررة من قبل وزارة الداخلية العراقية، والخضوع الى كافة الاجراءات الصحية الوقائية العراقية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وسيتم اضافة دول اخرى لهذه القائمة حسب متطلبات العراق.