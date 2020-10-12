إطلاق منصة «توظيف» لمساعدة الباحثين عن عمل الحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص

أعلنت الحكومة العراقية، بالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، عن إطلاق منصة «توظيف» ضمن برنامجها الرامي لتقليل البطالة في العراق وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

منصة «توظيف» مفتوحة امام الباحثين عن العمل من الخريجين وممن لهم مهارات وقدرات مهنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في رسالة له نشرتها المنصة أن توفير فرص العمل وتحسين بيئة الاقتصاد العراقي هو مهمة وطنية مشتركة تتطلب من العراقيين كافة العمل معا لبناء اقتصاد فعال وقادر على الصمود بوجه الازمات، خاصة أزمة جائحة كورونا.

سهولة الاستخدام

منصة «توظيف» تعتمد التقنيات الرقمية وتتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام وعدم وجود أي تعليمات خاصة قبل البدء في استخدامها.

تهدف المنصة إلى توفير تفاصيل وقدرات ومهارات الباحثين عن فرص عمل من الشباب وأصحاب المهارات للجهات المسؤولة عن التعيينات في القطاعين العام والخاص والربط بين جهات التوظيف وبين الباحثين عن عمل.

وسوف يتم اختيار المتأهلين وفقًا لنقاط المفاضلة بين المتقدمين التي تعتمد على المعايير القياسية للوظيفة.

كيفية استخدام منصة «توظيف»

قم بالدخول على موقع المنصة https://tawtheef.gov.iq/

اضغط على زر «سجل الآن»

قم بتعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية والتي تشمل:

(الاسم، العمر، الجنس، مكان السكن، الحالة الزوجية، رقم الهاتف، البريد الالكتروني التحصيل العلمي، اللغات، المهارات وغيرها من المعلومات الاساسية)

أضغط على زر «ارسل المعلومات الآن»

شروط استخدام منصة «توظيف»

على مقدم الطلب ادخال جميع البيانات وتعبئة الاستمارة كاملة

أن تكون كافة المعلومات المقدمة صحيحة ومطابقة للأوراق الثبوتية

يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني للمنصة مرة واحدة فقط

وبعد تعبئة الاستمارة وارسالها، سيتلقى مقدمو الطلب إشعارا عبر البريد الالكتروني لتفعيل تسجيلهم بالمنصة، وبعدها سيتم تزويد كل مقدم طلب برقم مرجعي خاص به.

وسيتم الاحتفاظ بتفاصيل الباحثين عن العمل بشكل آمن ومحصن وتوفيرها للجهات المسؤولة عن التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وفي حالة تطابق المهارات المدرجة في استمارة الباحث عن العمل مع المهارات المطلوبة للوظيفة الشاغرة في القطاع الخاص، سيتم التواصل مع الباحث عن العمل بشكل مباشر من الجهة او الشركة الخاصة.

وفي حالة تطابق المهارات المدرجة في استمارة الباحث عن العمل مع المهارات المطلوبة للوظيفة الشاغرة في القطاع العام، فسيتم إشعار الباحثين عن العمل بتفاصيل الوظيفة الشاغرة عبر البريد الالكتروني ليتسنى لهم التقديم عليها وذلك تماشيا مع قوانين التوظيف في القطاع العام في العراق.