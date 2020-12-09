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    الحكومة العراقية توقع اتفاقية جديدة لدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

    9 ديسمبر، 2020 - 6:43 م

    وقعت الحكومة العراقية يوم الأربعاء مذكرة تفاهم جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص.

    وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القاضي رائد جوحي إن مذكرة التفاهم الجديدة تعكس أولوية مهمة للحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وهي تحقيق سيادة القانون والعدالة وتقوية مؤسسات الدولة وتنشيط عمل القطاعين العام والخاص لتلبية طموحات شعبنا العراقي.

    وبين القاضي رائد جوحي أن توقيع مذكرة التفاهم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد يأتي بالتزامن مع الاستعدادات للبدء في تطبيق برنامج الإصلاح الطموح الذي تبنته الحكومة العراقية والذي يعرف بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والذي يهدف الى معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي.

    كما اكد ان الحكومة العراقية ماضية بالعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ومع شركاء دوليين وعراقيين آخرين لمكافحة الفقر والفساد، وتعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.

    وكانت الحكومة العراقية قد تبنت في تشرين الأول الماضي الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الادارة والفساد.

    يذكر ان الحكومة العراقية حددت مكافحة الفساد كأحد اهم أولويات البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب العراقي في شهر أيار الماضي، وذلك من خلال اعتماد عدة إجراءات واصلاحات من بينها تحديث منظومة العقود الحكومية ومعايير الاستثمار، وتنفيذ القوانين الخاصة بملاحقة أموال العراق المهربة للخارج و محاسبة الفاسدين مهما بلغ نفوذهم.



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