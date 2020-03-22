خلية الأزمة تمدد حظر التجوال في العراق وتعلن عن سلسلة إجراءات اضافية للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت خلية الأزمة في العراق عن سلسلة إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من أبرزها:

تمديد حظر التجوال في بغداد وفي كافة انحاء العراق حتى الساعة 11 ليلا من يوم السبت 28 اذار ويستثنى من حظر التجوال الصيدليات ومذاخر الادوية ومحلات بيع الأغذية والافران ومحطات تعبئة الوقود بالإضافة الى الكوادر الطبية والأمنية والإعلامية ومجهزي خدمات الانترنت (ISPs) الاستمرار في تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد والمدارس لغاية يوم السبت 28 اذار الاستمرار في تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق لغاية يوم السبت 28 اذار على أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات إيقاف الجبايات لدعم المواطنين في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا إيقاف الاستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة كافة الطلب من وزارة المالية تحويل مبلغ 50 مليون دولار الى حسابات وزارة الصحة لاستخدامها لشراء الادوية والمستلزمات الطبية اعتبار فترة ازمة فيروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشاريع والعقود من يوم 20 شباط 2020

وأعلنت الخلية انها ستتقدم بطلب الى مجلس النواب لإعطاء الصلاحية الى وزارة الصحة للصرف في جميع الأبواب والهبات لدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا حصرا واستثناء من جميع القوانين والتعليمات مع الاشراف الكامل لتجنب هدر المال العام.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت عن إجراءات أخرى من بينها منع دخول الوافدين من فرنسا وتركيا وإسبانيا ونيجيريا والصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين إلى العراق، ومنع التنقل بين المحافظات العراقية،

كنا شددت على ضرورة اتباع ارشادات وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمي إلى العراق.

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