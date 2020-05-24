وزير المالية يجري محادثات في الكويت حول تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

وصل وزير المالية علي علاوي إلى الكويت يوم السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.

وعقد السيد علاوي اثناء زيارته اجتماعا مع رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، سلم خلاله رسالة نصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما أجرى محادثات مع وزير المالية، براك الشيتان، ووزير النفط، خالد الفاضل، ونائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، ومع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين تم خلالها مناقشة تفعيل مقررات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في الكويت في شباط 2018، وربط شبكة كهرباء البلدين، وإعادة جدولة التعويضات المستحقة على العراق.

كما ناقش الجانبان تشجيع الاستثمار الكويتي في العراق، خاصة في القطاعات التجارية والصناعية وإعادة إعمار البنى التحتية.

وكان وزير المالية قد زار المملكة العربية السعودية حيث اجرى مباحثات مع كبار المسؤولين حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.