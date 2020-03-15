افتتاح اول مختبر تعليمي متكامل في بغداد ضمن مشروع المختبرات الوطني

افتتح في بغداد مؤخرا مختبر مدينة الإمامين الكاظمين الطبية، وذلك ضمن المشروع الوطني للمختبرات التعليمية الذي يهدف إلى إنشاء مختبرات جديدة حديثة وبتقنيات عالية ووفق المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المختبرات التي يتم استخدامها حاليا.

وسيوفر المختبر الجديد ما يقارب 168 نوعا من التحاليل الطبية، معتمدا على أحدث التقنيات التي ستمكن الطبيب او المحلل الطبي من التشاور مع خبراء في الولايات المتحدة والهند وتشخيص الامراض بشكل آني وفوري عند اجراء التحاليل دون الحاجة إلى ارسال العينات لخارج العراق لتأكيد التشخيص.

كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل للشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا الحديثة في المجالات الصحية.

مدير مدينة الامامين الكاظمين الطبية الدكتور عبد الرحمن إسماعيل وصف المختبر الجديد بأنه الأول من نوعه في العاصمة بغداد وان افتتاحه يمثل نقلة نوعية في عدد وطبيعة التحاليل الطبية التي يحتاجها المريض.

“هذا المشروع هو الأول الذي يطبق في بغداد ويقدم جميع أنواع التحليلات المرضية والمختبرية للمواطنين. قبل هذا المشروع، حوالي ٣٥٪ من التحاليل كانت غير متوفرة.” الدكتور عبد الرحمن إسماعيل

وزارة الصحة العراقية تقول إن مشروع المختبرات الوطني سيلعب دورا أساسيا في تحسين الرعاية الصحية، وسيؤثر على عملية اتخاذ القرارات السريرية من خلال تزويد الأطباء والممرضين بالمعلومات الهامة اللازمة للوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها وإدارتها.

وانطلق مشروع المختبرات الوطني، والذي تقوم بتنفيذه شركة (دلتا تريد) التركية بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، في عام 2013 في محافظتي ديالى والبصرة، ثم في محافظة كربلاء وبعدها في محافظة ميسان قبل ان يتم تطبيقه في العاصمة بغداد في كانون الثاني من العام الجاري.

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