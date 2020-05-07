مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة

صوت مجلس النواب العراقي الخميس بالموافقة على خمسة عشر مرشحا قدمهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لعضوية مجلس الوزراء العراقي الجديد.

أعضاء مجلس الوزراء العراقي الجديد هم:

رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة: مصطفى الكاظمي

وزير الدفاع: جمعة عناد سعدون خطاب

وزير الداخلية: عثمان علي فرهود مشير الغانمي

وزير الصحة والبيئة: د. حسن محمد عباس سلمان

وزير المالية: علي حيدر عبد الأمير عباس علاوي

وزير الاتصالات: اركان شهاب احمد كاظم

وزير الاعمار والإسكان والبلديات: نازنين محمد واسو الشيخ محمد

وزير التربية والتعليم: علي حميد مخلف

وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا: نبيل كاظم عبد الصاحب

وزير الكهرباء: ماجد مهدي حنتوش

وزير الصناعة والمعادن: منهل عزيز محمود

وزير العمل والشؤون الاجتماعية: عادل حاشوش جابر جاسم

وزير التخطيط: خالد بتال نجم عبد الله

وزير الشباب والرياضة: عدنان درجال مطر جاسم

وزير النقل: ناصر حسين بندر حمد

وزير الموارد المائية: مهدي رشيد مهدي

وسيقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مجلس النواب أسماء لمرشحين اخرين لشغل المناصب الوزارية المتبقية في وقت لاحق.

برنامج الحكومة

وخلال الجلسة البرلمانية في بغداد، وجه رئيس مجلس الوزراء كلمة اكد فيها أن الحكومة ستعمل على ايجاد إطار يجمع جميع القوى والاحزاب والمنظمات المهنية والمتظاهرين والاتحادات النقابية والحركة النسائية، والاهتمام بمشاركة من لا تمثيل له في الحكومة، وذلك عبر لقاءات تشاورية تعزز عمل الحكومة لتصفير الازمات التي تواجهها البلاد.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع العراقيين الى العمل معا لمواجهة الأزمات الراهنة، وقال إن التحديات التي تواجه العراق كبيرة، لكنها ليست أكبر من قدرتنا على التصدي لها.

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