مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة

صوت مجلس النواب العراقي الخميس بالموافقة على خمسة عشر مرشحا قدمهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لعضوية مجلس الوزراء العراقي الجديد.
أعضاء مجلس الوزراء العراقي الجديد هم:
وسيقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مجلس النواب أسماء لمرشحين اخرين لشغل المناصب الوزارية المتبقية في وقت لاحق.
وخلال الجلسة البرلمانية في بغداد، وجه رئيس مجلس الوزراء كلمة اكد فيها أن الحكومة ستعمل على ايجاد إطار يجمع جميع القوى والاحزاب والمنظمات المهنية والمتظاهرين والاتحادات النقابية والحركة النسائية، والاهتمام بمشاركة من لا تمثيل له في الحكومة، وذلك عبر لقاءات تشاورية تعزز عمل الحكومة لتصفير الازمات التي تواجهها البلاد.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع العراقيين الى العمل معا لمواجهة الأزمات الراهنة، وقال إن التحديات التي تواجه العراق كبيرة، لكنها ليست أكبر من قدرتنا على التصدي لها.
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