وزير الصحة يستقيل عقب نتائج اللجنة التحقيقية بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب، وحظر للتجوال ابتداءً من الأسبوع المقبل

أعلنت اللجنة التحقيقية المؤلفة بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي وقع ليل 24 و25 من نيسان، وراح ضحيته ما لا يقل عن 82 شخصاً وجرح 110 اشخاص، نتائجها اليوم الثلاثاء.

والذي بدأ الحريق بانفجار خزانات الاوكسجين في جناح مخصص للمصابين بفيروس كورونا كوفيد 19

واوصت اللجنة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق عدد من مسؤولي المستشفى واعفائهم من مناصبهم، كما الزمت وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفؤة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.

وعقب اعلان النتائج قدم وزير الصحة د. حسن التميمي استقالته ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتباراً من 12 آيار 2021، ولغاية 22 آيار 2021، ذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الاصابات في عموم العراق.

ويشمل القرار غلق المولات، والمطاعم، والمقاهي، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات المناسبات، والأعراس، والمسابح والقاعات الرياضية، وما سواها، فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.