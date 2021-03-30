انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في العراق

اكدت خلية الإعلام الحكومي ان حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا فعالة واللقاح آمن‎، وفيما رصدت الخلية عددًا من التساؤلات بعد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بينها طريقة التسجيل ونوع اللقاح، إلى جانب مخاوف من الآثار التي من الممكن أن تنتج بعد عملية التلقيح.

اكد الخلية، وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة، في وقت سابق أن جميع اللقاحات التي استوردتها هي لقاحات آمنة ومن مناشئ عالمية رصينة معتمدة بموافقات وإشراف منظمة الصحة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها، استناداً إلى نتائج الدراسات والتجارب السريرية عالميا.

وعن نوع اللقاح فإن العراق قد تسلم (٣٣٦) ألف جرعة كوجبة أولى من اللقاح البريطاني (أسترازينيكا)، وحددت وزارة الصحة آلية سهلة للتسجيل والحصول على اللقاح وذلك عبر الرابط أدناه

https://cov19reg.phd.iq/

الذي وصل إلى المواطنين عبر رسائل (SMS) وكذلك يمكن أخذ اللقاح من خلال المراجعة المباشرة.