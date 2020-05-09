مجلس الوزراء الجديد يعقد جلسته الأولى

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأولى يوم السبت 9 أيار 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الحكومة داعيا الى العمل الجاد في خدمة الشعب العراقي.

وعن الانتخابات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، وانها داعمة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة .

وناقش مجلس الوزراء آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله .

وأقر مجلس الوزراء ما يلي:

تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين

إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل

الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب

الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد لغرض ادخاله حيز التنفيذ

توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها

تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي

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