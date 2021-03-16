رئيس مجلس الوزراء يدعو لاعتماد خطاب وطني جديد، يؤكد انه لا خيار غير الدبلوماسية لإنهاء دوامة الصراع بالمنطقة

اكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ان الديبلوماسية هي الفرصة الوحيدة للخروج من دوامة الصراعات، والبديل هو الحروب والخراب الذي عانى منه العراق لعقود طويلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة اثناء زيارته لمقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد، أن الديبلوماسية الناجحة يجب “ان توصلنا الى توازن في العلاقات وتأمين المصالح الوطنية إبعاد شبح الحروب وخلق فضاء سلام حقيقي.”

وقال رئيس مجلس الوزراء إن “العالم أزمات متعددة، ومنطقتنا على وجه التحديد تعاني منذ وقت طويل من أزمات وصراعات متعددة الأنواع والأشكال.”

وتطرق السيد الكاظمي الى الأوضاع في العراق التي وصفها بانها “أزمات معقدة ومركبة ذات طبائع سياسية واقتصادية واجتماعية” وان الحلول تتطلب اعتماد “ديبلوماسية متعددة الأطراف ومركبة الأبعاد.”

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية والشباب وممثلي الاحتجاجات وغيرهم للوصل الى خطاب وطني يتفق عليه الكل يمهد الى حوار اوسع على مستوى المنطقة لتأمين مصالح شعوبها بشكل كامل ومتساوي. ا

الديبلوماسية العراقية

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في كلمته إنجازات الديبلوماسية العراقية في فترة هذه الحكومة، من بينها تفعيل الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والذي أدى الى تحويل العلاقات الثنائية مع الى الأبعاد الاقتصادية والتعليمية، وقاد الى تخفيض عدد القوات الأجنبية المقاتلة في العراق بمستوى ستين بالمئة.

ووضح رئيس مجلس الوزراء ان الديبلوماسية العراقية “ساعدت العراق بالخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة من العراق، والتي وقفت بجانب العراق في أزمته الاقتصادية وما زالت تقدم الدعم لنا في مسار الإصلاح الاقتصادي.”

واكد ان انفتاح العراق على جميع القوى الإقليمية والدولية خلق انطباعا إيجابيا عن العراق واستقراره السياسي والفرص التاريخية الكبرى له. ووضح السيد الكاظمي ان زيارة قداسة البابا للعراق جاءت ضمن هذه الجهود وقدمت دعما معنويا كبيرا للعراق، ورسالة للجميع أن العراق بيئة صالحة للاستثمار والسياحة، وأن الشعب العراقي شعب محب للسلام وفخور بتنوعه الديني والاجتماعي والسياسي.

وأضاف السيد الكاظمي ان للعراق مذكرات تفاهم واتفاقيات مع جيرانه العرب والإيرانيين والأتراك، رغم كل الخلافات الموجودة بين هذه القوى، مؤكدا ضرورة ابعاد العراق عن هذه الصراعات، ليكون جسرا للتواصل والتعاون بدل أن يكون ارضا للصراع والمواجهة.

المشرق الجديد

وتطرق رئيس مجلس الوزراء أيضا الى مشروع (المشرق الجديد) واكد ان الحكومة تعمل على تطبيقه من خلال إيجاد مصالح مشتركة واسعة بين العراق والأردن ومصر لخلق منطقة اقتصادية مزدهرة ينتفع منها جميع القوى في المنطقة ويلعب العراق فيها دورا رئيسيا.

وبين ان العراق لديه علاقات متنوعة مع المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج الأخرى، وان الحكومة ماضية بتطبيق مشاريع استثمارية مع هذه الدول في مختلف القطاعات بما فيها الزراعية والصناعية والطاقة.

كما أوضح ان الحكومة اكملت اتفاقية ربط السكك الحديدية بين العراق وايران، ما سيربط العراق بشمال الصين ويخلق فرص اقتصادية واسعة له.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على ان الحكومة العراقية لديها رؤية شاملة لحل النزاعات وبناء السلام، وانها توجه الدعوة الى جميع الأطراف الداخلية والخارجية للقيام بدورهم الإيجابي للمضي معا نحو سلام شامل ودائم.