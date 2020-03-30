رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي الاجتماع الأول للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا .

وفي بداية الجلسة تقدم رئيس مجلس الوزراء بالشكر باسم الشعب العراقي للكوادر الطبية واثنى على تضحياتهم.

كما شكر رئيس مجلس الوزراء القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدول لصديقة التي تساند العراق وتدعم جهوده للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بعمل خلية الأزمة وجهودها في مكافحة الوباء.

وتلقت اللجنة إيجازا من وزير الصحة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الاصابات والوفيات والاجراءات والاستعدادات لاحتواء الوباء في العراق.

كما تم مناقشة الاوضاع الاقتصادية وآليات توفير احتياجات المواطنين وتسهيل دخول البضائع والمواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية، وتوفير الحصة التموينية.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الإجراءات الاضافية المقترحة لدعم جهود مكافحة الوباء بما فيها دراسة اصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد.

وتم البت في مجموعة من الإجراءات وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته المنعقدة في 26 اذار 2020 تشكيل لجنة عليا للصحة والسلامة الوطنية، واعتبارها الجهة العليا المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشار الأمن الوطني وعدد اخر من المسؤولين.

وخول مجلس الوزراء اللجنة مسؤولية وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها، والتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية والأطراف الدولية ذات الصلة بمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

كما خول مجلس الوزراء خلية الأزمة مسؤولية الاشراف على الإجراءات الاحترازية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على ان ترفع الخلية توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

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