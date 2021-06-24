رئيس مجلس الوزراء يفتتح محطة كهرباء سامراء البخارية

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين ، محطة كهرباء سامراء البخارية

واشار السيد مصطفى الكاظمي الى ان المحطة ستوفر فرص عمل لأكثر من 1400 مواطن عراقي من أصحاب الاختصاص والخبرات مضيفا بان المحطة سترفد شبكة الإنتاج الوطنية بحدود 1260 ميغاوات من الكهرباء، وستخدم مناطق شمال محافظة بغداد، ومحافظة صلاح الدين بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية.

وبين السيد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل بجد على تطوير محطة سامراء بعقد جديد ضمن الاتفاقية الصينية لإضافة مرحلة ثالثة للمحطة ، مؤكدا ان الحكومة قامت بسحب عددا كبير من الإجازات في هيئة الإستثمار بسبب تلكؤ مشاريع تلك الإجازات.

كما اكد رئيس مجلس الوزراء على وجود عراقيل تحصل أحيانا بسبب سوء الإدارة وبسبب العقبات البيروقراطية، الا ان الحكومة عقدت العزم على إصلاحه، داعيا جميع المحافظات الى إنهاء ملف المشاريع المتلكئة ووضعها أمام المواطن لتحسين واقع الخدمات .