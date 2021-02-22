رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يرأس اجتماع لجنة الحوكمة الألكترونية

عقدت لجنة الحوكمة الألكترونية اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لعرض شامل للخدمات الألكترونية التي تعمل اللجنة عليها، وأهمية إسهامها في مواكبة التطوّر العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكومية في العمل، فضلًا عن تسهيل معاملات المواطنين ومكافحة الفساد.

وأكد السيد مصطفى الكاظمي خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إعتماد جميع دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الألكترونية.

كما وتم الاطلاع ايضا على الآليات الألكترونية التي استحدثتها هيئة المنافذ الحدودية ودخلت حيز التنفيذ، والتي ساهمت بشكل فاعل في الحد من التهريب والفساد، لتعظيم الواردات الحكومية، وحماية المُنتجين المحليين وحفظ حقوق المستهلك.