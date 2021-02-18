رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل وجبة جديدة من الجرحى العائدين من رحلة العلاج

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، في مطار بغداد الدولي، وجبة جديدة من الجرحى الذين تم ارسالهم للتعالج والتشافي على نفقة الدولة، حيث تضم الوجبات التي يتم علاجها جرحى التظاهرات والقوات الامنية والحشد الشعبي.

ورحب السيد الكاظمي بالعائدين متمنيًا تمام الشفاء لهم، وأكد أن ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق وحماية كيان الدولة.

واكد الكاظمي إن حقوق جرحى التظاهرات وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل.

وأضاف الكاظمي، ان القرار الحكومي باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم الى العلاج في الخارج، اذ ان هناك لجنة من القضاة والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف.