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    رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جوزيف بايدن

    24 فبراير، 2021 - 11:45 ص

    تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد جوزيف بايدن.

    وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب،  فضلا عن استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين  بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية.

    كما اكد الجانبان على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

    يذكر ان هذا الاتصال هو اول اتصال اميركي مع زعيم عربي من قبل الرئيس الاميركي جوزيف بايدن منذ توليه الرئاسة.



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