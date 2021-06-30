رئيس مجلس الوزراء: زيارتنا الى بروكسل ستركز على مجال الطاقة

اكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي قبيل مغادرته الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الإجراءات لمعالجته.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة تتطلع إلى افتتاح المزيد من محطات الطاقة الكهربائية خلال الاشهر المقبلة، مبينا ان إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى أعلى مستوى له طوال العقود الماضية.

كما بين السيد رئيس مجلس الوزراء ان أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية، مشيرا الى ان الحكومة الحالية ورثت إرثاً من سوء التخطيط في مجال الطاقة.

وشدد السيد مصطفى الكاظمي على ان المباحثات مع دول الاتحاد الأوروبي ستركز على مجال الطاقة بالاضافة الى المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية الاخرى.