رئيس مجلس الوزراء: عدونا المشترك هو الارهاب ونتطلع لاشاعة قيم التسامح

اشار رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في مقال له حمل عنوان”ضرورة تاريخية كلمة سرها : “استعادة الثقة”، ان معافاة عراقنا انما هي اسهامٌ في معافاة عالمنا العربي واستنهاضه، وتلك هي مسؤوليتنا الوطنية والقومية المشتركة.

وبين السيد رئيس مجلس الوزراء الى ان عدونا المشترك هو الارهاب باوجهه وواجهاته المختلفة، وبمنهجه التكفيري ونزعاته المنحرفة ، واضاف سيادته ” اننا نتطلع لاشاعة قيم التلاقي والتسامح وحسن النية فيما بيننا كشعوب واممٍ، اشقاء وجيران واصدقاء.

واكد رئيس مجلس الوزراء الى ان الاستقرار والسلم والتعاون والنمو والامن المشترك في منطقتنا هي اهداف استراتيجية ستؤطر المرحلة المقبلة، ليس بوصفها تصورات وقراءات معزولة، بل لكونها تعبيراً عن ضرورة مصيرية، كلمة السر فيها هي استعادة الثقة”.