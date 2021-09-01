مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون خدمة العلم ويحيله إلى البرلمان

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، جرى فيها مناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار السيد الكاظمي في مستهل الجلسة، إلى نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد قبل أيام، بحضور الأشقاء والاصدقاء، وحظي بأصداء محلية وإقليمية وعالمية، مبينا سيادته بأن الحكومة وضعت مصلحة العراق هدفاً أساساً، وحرصت على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخلات، والعمل على توطيد علاقات التعاون مع محيطيه الإقليمي والدولي، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة.

وفي الشأن الانتخابي، أكد السيد الكاظمي تهيئة كل متطلبات الانتخابات، لافتاً إلى أن انحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة.

وشدّد السيد الكاظمي على تفعيل صندوق الأجيال القادمة، لتأمين مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على الثروة النفطية التي لن تكون مسيطرة طوال العمر، مؤكدا أن دولاً عديدة بدأت بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة.

كما تم التصويت على عدة فقرات ابرزها :