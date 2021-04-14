مجلس الوزراء يؤكد توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا ويحث المواطنين على تلقي اللقاح

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء، في بغداد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وقدم رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء تهانيه الى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبين ان متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولويات العمل الحكومي، داعيا السادة الوزراء الى بذل اقصى الجهود لتوفير هذه الاصلاحات.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى جهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا اهمية تشجيع المواطنين وحثهم على تلقي اللقاح.

كما قدم السيد وزير الصحة والبيئة د. حسن التميمي تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة في حملات التلقيح التي تقوم بها في العاصمة بغداد وعموم المحافظات.