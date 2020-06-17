مجلس الوزراء يناقش جائحة كورونا ويقر إجراءات لدعم وشكر الكوادر الصحية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي مستهل الجلسة، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الكوادر الصحية التي تقود اليوم معركة كبيرة ضد جائحة كورونا، وقدّمت تضحيات كبيرة من أجل إنقاذ حياة المصابين بالوباء، وشدد على تسخير كلّ جهود وإمكانات الدولة، لدعم وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وقدّم وزير الصحة والبيئة عرضاً مفصلاً عن اخر المستجدات في مجال الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقديرا لجهود وتضحيات الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا، قرر مجلس الوزراء:

تفعيل القرار السابق بشأن توزيع قطع أراضي للكوادر العاملة في وزارة الصحة التي لديها تماسّ مباشر مع المصابين بمرض فيروس وفق أولويات تحددها وزارة الصحة

توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مقاعد دراسات عليا خارج الخطة للعام الدراسي (2020/2021) للكوادر الصحية تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا

وناقش المجلس القضايا الاخرى المُدرجة على جدول أعماله، واصدر عدداً من القرارات من بينها الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض المشاريع الاستثمارية كالاتي:

قرض مشروع تنفيذ وإكمال (8) وحدات تبريد توربينية، والتجهيز والإشراف على (32) وحدة تبريدية أخرى بمبلغ مقداره 70,800,000 يورو من شركة سيمنز الألمانية لصالح وزارة الكهرباء

قرض مشروع تنصيب وتركيب وتشغيل (9) توربينات غازية لمحطة كهرباء واسط بمبلغ مقداره 362,000,000 يورو من شركة سيمنز لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك ستاندرد تشارترد وبضمانة من مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EKN

قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية للخدمات الصحية بمبلغ مقداره 185,000,000 يورو لصالح وزارة الصحة بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW

قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية لكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ مقداره 400,000,000 يورو لصالح وزارة الكهرباء بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW

قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة – المرحلة الرابعة بمبلغ مقداره 120,000,000 مليون دولار الذي تنفذه شركة GE الأمريكية بتمويل من أحد البنوك الدولية وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF

قرض مشروع تأهيل محطة كهرباء بابل 400 KV بمبلغ مقداره 38,000,000 يورو الذي تنفذه شركة ABB السويدية بتمويل من بنك JPMorgan وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EK

كما أقر مجلس الوزراء مشروع تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين جمهورية العراق دولة الإمارات العربيةالمتحدة، وإحالته الى مجلس النواب.