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    مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب

    25 أبريل، 2021 - 8:20 م

    رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب ويقرر ما يلي:

     

    – اجراء تحقيق في الحادث وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:

    أ- وزير التخطيط

    ب- وزير العدل

    ج- رئيس هيئة النزاهة.

    د- رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

    ه- ممثل عن مجلس النواب بصفة عضو مراقب

     

    – سحب يد وزير الصحة واحالته الى التحقيق.

     

    – سحب يد محافظ بغداد واحالته الى التحقيق.

     

    – سحب يد مدير عام دائرة صحة الرصافة واحالته الى التحقيق.

     

    – ينجز التحقيق اعلاه خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

     

    – تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب.

     

    – منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة.

     



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