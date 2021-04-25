مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب ويقرر ما يلي:
– اجراء تحقيق في الحادث وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
أ- وزير التخطيط
ب- وزير العدل
ج- رئيس هيئة النزاهة.
د- رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي
ه- ممثل عن مجلس النواب بصفة عضو مراقب
– سحب يد وزير الصحة واحالته الى التحقيق.
– سحب يد محافظ بغداد واحالته الى التحقيق.
– سحب يد مدير عام دائرة صحة الرصافة واحالته الى التحقيق.
– ينجز التحقيق اعلاه خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.
– تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب.
– منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة.