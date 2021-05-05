مجلس الوزراء يفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة 10 أيام، ويتخذ عدة إجراءات بشأن العراقيين المتواجدين في الهند

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب والتي تتضمن:

1- إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من (مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان حامد علي) و (المعاون الاداري نعيم كاظم مزيعل) و(مسؤول الدفاع المدني احمد جسام علي) واعفاؤهم من مناصبهم.

2- إعفاء مدير عام صحة بغداد – الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

3- إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

4- إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفؤة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.

وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي تضمنت ما يأتي:

1- فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارا من 12 آيار 2021، ولغاية 22 آيار 2021. مع غلق المولات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها.

2- منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

3- إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله إلكترونيا عن بعد، مع استمرار استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) فقط للمراحل المنتهية (يومين بالأسبوع).

4- منع السفر الى الهند والقادم منها الى إشعار آخر، و بالنسبة للعراقيين الموجودين حاليًا في الهند فيجب:

تهيئة أماكن خاصة لغرض حجرهم إجباريًا في محافظاتهم لمدة 14 يوما.

على وزارة الخارجية وبالتنسيق مع سفارتنا في الهند تهيئة قوائم بأسماء العراقيين الموجودين حاليا في الهند، الراغبين بالعودة الى العراق مع أخذ تعهدات خطية بالالتزام بالحجر الإلزامي في أماكن تخصص لهذا الغرض، مع أخذ عناوين سكنهم في العراق وإرسالها لغرض الاستعداد لحجرهم وحسب محافظات سكنهم.

على دوائر الصحة كافة التنسيق مع المحافظين والدوائر الأخرى لغرض تهيئة أماكن حجر الوافدين من الهند.

5- التأكيد على الوزارات والدوائر كافة، وخاصة ذات طبيعة تواجد المراجعين بصورة مزدحمة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تلزم مراجعيها بإبراز نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد-19(PCR)، أو كارت التلقيح عند مراجعة دوائرهم منعا لنقل المرض لمنتسبيها وانتشاره بين المراجعين.

6- التأكيد على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والدوائر والمؤسسات غير الحكومية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحث منتسبيها للتلقيح بلقاح كوفيد-19.

7- التأكيد على قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمساندة فرقنا الصحية في جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة، المطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في اوقات الدوام الرسمي وخارجه.