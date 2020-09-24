مجلس الوزراء يحدد موقع المدينة الرياضية الجديدة المهداة من المملكة العربية السعودية

عقد مجلس الوزراء الثلاثاء 22 أيلول جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وخلال الجلسة أطلع وزير الصحة والبيئة د. حسن التميمي المجلس على آخر مستجدات جهود مكافحة جائحة كورونا والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والحد من انتشار الفيروس، والتي أدت الى رفع نسبة الشفاء الى 80% وخفض نسبة الوفيات الى 2.7% من المجموع الكلي للمصابين، كما أكد الوزير أن العراق أتم إجراءات انضمامه الى الآلية المشتركة لشراء اللقاحات (GAVI) الخاصة بكورونا.

وقدم وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش نبذة عن التحديات المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية وإجراءات الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات المواطنين، وتجاوز العقبات المتعلقة بخطوط التوزيع والإنتاج، بالإضافة الى ما يتعلق بالصيانة والعوارض والمعالجات التي تعتري شبكة الطاقة الكهربائية.

واتخذ المجلس عدة قرارات من بينها:

الموافقة على قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بإحالة صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي الرابط بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار، إلى الشركات المتخصصة بالوزارة.



قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنسبة (1\12) للنفقات التشغيلية لمشروع تأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي المذكور أعلاه.



قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي كمكون ضمن مشروع صيانة الطرق والجسور المدرج لديها كمشروع مستمر.



قيام وزارتي المالية والتخطيط بتمويل مشروع الممر الثاني لطريق كربلاء (رزازة – الأخيضر)، بطول 45 كم، المدرج ضمن المشاريع المستمرة لدائرة الطرق والجسور العائدة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الذي يدخل ضمن محور ربط محافظة كربلاء المقدسة بمنفذ جديدة عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية وبنسبة (1\12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة الأولى آنفا.



اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين.



تخصص قطعة الأرض المرقمة (1/974 جعارة)، البالغة مساحتها 631 دونما الى وزارة الشباب والرياضة، بدلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة الرشيد، وتحويل ملكيتها الى وزارة الشباب والرياضة.



قيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروع المدينة الرياضية المذكور أعلاه، وبالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالفقرة 2 من قرار المجلس رقم (90 لسنة 2019) لتقرأ الفقرة كما يلي:

استبدال سمة الدخول للعاملين الأجانب في الشركات الأجنبية المتواجدين حاليا في المشاريع الاستثمارية والمتعاقد عليها مع الجهات الحكومية ممن انتهت سمة دخولهم، واستنفدوا مدة التمديد من (سمة متعددة)، إلى (سمة اعتيادية)، بناء على طلب تقدمه شركاتهم مؤيدا من الجهات الحكومية المتعاقد معها، بعد مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.



تعد الممتدة من تأريخ انتهاء سمات الدخول ولغاية استبدالها (ظرفا طارئا)، وللعاملين في القطاعين الخاص والمختلط، على ألا تتجاوز المدة تاريخ 28\2\2021 وبحسب مستجدات الموقف الوبائي.

كما وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة أيضا على: