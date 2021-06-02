مجلس الوزراء يصوت على مجموعة من القرارات التي تتعلق بالصحة والسلامة

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وتخللت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها، وقد صادق مجلس الوزراء في هذا الصدد على توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة كورونا، وهي كالاتي:

اولا- السماح لاستئناف العمل بالتعليم المدمج لما تبقى من السنة الدراسية الحالية للتخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية للمواد الدراسية التي تتطلب التدريب العملي أو التطبيقي أو السريري، كذلك السماح بالدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا في القاعات الدراسية ثلاثة أيام في الأسبوع، على أن يتم :

جلب جميع الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد19 بـ(PCR) اسبوعيا، او كارت التلقيح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات كوفيد19.

اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة في المعاهد والكليات والجامعات والمتضمنة:

١ – وجوب ارتداء الكمامات من قبل جميع الموظفين.

٢- فحص درجة حرارة الطلاب عند الدخول

٣- الالتزام بقواعد التباعد البدني بين الاشخاص ويفضل ان يكون بين(1.5 -2) متر.

٤- تجنب العناق او التقبيل او المصافحة عند التحية من قبل الاشخاص كافة.

٥- إمكانية ترك النوافذ والابواب مفتوحة داخل القاعات.

ثانيا- تأجيل دخول المجاميع السياحية للعراق بأشكالها كافة، خوفا من دخول سلالات جديدة للعراق.

ثالثا- استثناء الهيئات الدبلوماسية والوفود الرسمية والخبراء والفنيين والعاملين في المشاريع الخدمية، الملقحين بجرعتين من لقاح كوفيد-19 الوافدين الى العراق (عدا الوافدين من الهند) من الحجر الاجباري والاكتفاء بجلبهم فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة قبل دخولهم العراق.

رابعا- التأكيد على مجلس القضاء الاعلى بمحاسبة كل من يحاول نشر مفاهيم خاطئة في كل ما يتعلق بمرض كوفيد-19.

خامسا- الايعاز لوزارة الخارجية بتزويد وزارة الصحة بموقف جميع الدول من عملية تلقيح العراقيين المقيمين في الخارج (بضمنهم البعثات الدبلوماسية).

كما ناقش مجلس الوزراء عددا اخر من الموضوعات المدرجة في جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

يكون دوام موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنسبة 100%، وحسب ضرورات العمل في الوزارة، بشرط التزام الموظف بأخذ اللقاح.

توجيه الدعوة باسلوب العطاء الواحد الى شركة توتال الفرنسية للاستثمار في توليد طاقة كهربائية شمسية بسعة (1000) ميغا واط.

الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بالتعاقد باسلوب العطاء الواحد لشركة (Power China) الصينية.