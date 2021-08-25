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    مجلس الوزراء يصوت على مجموعة قرارات تخدم عملية انتاج الطاقة الكهربائية

    25 أغسطس، 2021 - 3:35 م

    أقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، حزمة من القرارات تتعلق بوضع الطاقة الكهربائية ابرزها:

     

    – التصويت على إعداد قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته الى مجلس النواب.

     

    – اقرار توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة وخطة معالجة اختناقات الشبكة.

     

    – التصويت على مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية.

     

    -الموافقة على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط).

     

    – اقرار مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأمريكية.



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