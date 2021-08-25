مجلس الوزراء يصوت على مجموعة قرارات تخدم عملية انتاج الطاقة الكهربائية

أقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، حزمة من القرارات تتعلق بوضع الطاقة الكهربائية ابرزها:
– التصويت على إعداد قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته الى مجلس النواب.
– اقرار توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة وخطة معالجة اختناقات الشبكة.
– التصويت على مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية.
-الموافقة على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط).
– اقرار مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأمريكية.