مجلس الوزراء يؤكد الوصول الى الجاهزية التامة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، حيث تم فيها تداول عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الوصول إلى الجاهزية التامة فيما يتعلق بإقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها، وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة ابرزها:

تضمين قانون الموازنة لعام 2022، المبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط.

قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ.

الاكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، مع أخذ تعهد بحجرهم منزلياً (10) أيام، وتأكد خلوهم من أعراض المرض قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين.

تخويل المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية توقيع العقد والصرف، بشأن مشروع (تحلية مياه البحر في محافظة البصرة).

للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستعانة بالأعداد المطلوبة من الموظفين، العاملين في المدارس المتخذة كمراكز تسجيل أو اقتراع لمدة لا تزيد على شهر واحد.