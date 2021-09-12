مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية داعمة لانتخابات تشرين الاول المقبل

عقد مجلس الوزراء، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، التي خصصت لتوفير الدعم للانتخابات، ومتابعة آخر الإجراءات والتحضيرات الخاصة بها.

واستضاف المجلس خلال جلسته، السادة المحافظين، ورؤساء الهيئات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية، فضلاً عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد السيد الكاظمي، في مستهل الجلسة، أن الانتخابات المقبلة المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل هي الحل الأمثل والوحيد لمشكلات العراق، وشدد سيادته على استكمال كل متطلبات العملية الانتخابية.

وعرض المجلس جملة من الملفات والمواضيع التي اتخذ القرارات الخاصة بشأنها، وصدرت عنه مقررات عدة ابرزها:

توجيه اللجنة الأمنية العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية وتأمين نقل (عصا الذاكرة) الخاصة بنتائج العملية الانتخابية، لضمان إعلان النتائج الاولية للانتخابات بعد 24 ساعةمن انتهاء عملية الاقتراع.

توجيه وزارة المالية للخزائن لتشكيل لجنة لصرف الأجور؛ لتأمين صرف أجور موظفي الاقتراع.

توجيه وزارة الخارجية لتسهيل منح سمات الدخول للمراقبين الدوليين المعتمدين لدى المفوضية.