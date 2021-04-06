اللجنة الخليجية تباشر مهامها في البصرة

باشرت اللجنة الخليجية، مهامها فور وصولها الى مطار البصرة الدولي للاطلاع على جميع الاستعدادات الخاصة باستضافة وتنظيم خليجي 25.

اذ اطلعت على عدد من فنادق البصرة تضمنت فندق موفنبك البصرة الذي يحتوي على (145) غرفة فضلاً عن اجنحة وغرف للشخصيات المهمة وخمسة مطاعم وقاعات للاجتماعات وقاعات رياضية ومسبح من المؤمل افتتاحه مطلع أيلول المقبل، وكذلك فندق هورايزون السياحي الذي يعد من الفنادق المميزة في المحافظة وواجهة سياحية فيها لخدماته المتقدمة ويضم (74) غرفة واجنحة لكبار الضيوف.

كما توجهت اللجنة إلى مجمع الأمل السكني الذي يقع بجانب مدينة البصرة الرياضية إذ يعد من المشاريع النوعية الأولى في المحافظة وهو جاهز للسكن ومن الممكن أن تكون دار استراحة للوفود والاتحادات الرياضية.

هذا واعرب الوفد بعد الجولة المكثفة التي قام بها عن رضاه التام وإعجابه بما شاهده من إعمار وتقدم في مجال البنى التحتية لمدينة البصرة.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد قرر الاعتذار عن استضافة خليجي 25، ووجه رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم يدعم فيها استضافة العراق للبطولة.

من جهته اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، أن المحافظة ستقوم بكل شيء لنجاح بطولة خليجي 25 مشيرا الى ان العراق يستحق والبصرة جاهزة.

ولم يستضف العراق البطولة منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.