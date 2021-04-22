المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش إجراءات حظر التجوال

المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، وهنأ رئيس مجلس الوزراء قيادة القوة الجوية العراقية بضباطها ومقاتليها ومنتسبيها، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية.

رئيس مجلس الوزراء: أكد أهمية وأولوية التدريب للقوات الأمنية، وبذل الجهود في اعداد قادة سلك الشرطة وفق منهجية حديثة، ووجه مستشار الامن القومي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، لوضع رؤية حول توزيع الصلاحيات والمهام، وسبل التنسيق مع قيادات العمليات.

وناقش المجلس حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضمن اجراءات مواجهة جائحة كورونا وإضافة عضوية مستشارية الأمن القومي الى اللجنة.

وبحث المجلس سبل تعزيز الاستقرار الأمني في محافظة نينوى، واستضاف محافظ نينوى وقائد العمليات فيها وقائد شرطتها، وناقش المجلس سبل ازالة المعوقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والإدارية وطرق تذليلها.

رئيس مجلس الوزراء: استضافة المحافظ والمسؤولين في المحافظة باحدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة لخدمة ابناء محافظة نينوى.