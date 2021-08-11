رئيس مجلس الوزراء يعلن إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع (داري)

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأعلن السيد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع (داري) السكني، على أن يتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني خلال شهر.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استضافة نقيب المحامين، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحاماة، وقد قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقدم ملاحظاتها بخصوص القانون؛ ليتم عرضه للتصويت في الجلسات المقبلة.

كما وتم استضافة السيد وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض التقرير الوبائي عن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحدّ من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتوفير اللقاحات بالكميات المطلوبة، وحثّ المواطنين على التطعيم عبر منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد وعموم المحافظات.

وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة ابرزها: