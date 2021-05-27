رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لبحث المستجدات الأمنية.

رئيس مجلس الوزراء: العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير.

رئيس مجلس الوزراء: التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي.

رئيس مجلس الوزراء: الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها.

رئيس مجلس الوزراء: هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات.

رئيس مجلس الوزراء: عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت.