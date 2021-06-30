رئيس مجلس الوزراء يشيد بنجاح العراق في استضافة قمة بغداد الثلاثية

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، توجيهاته السابقة للوزراء بالعمل الجاد من اجل خلق بيئة انتخابية مستقرة، وتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات دون اية عقبات وبما يضمن مشاركة واسعة للناخبين،

واشار السيد مصطفى الكاظمي الى نجاح العراق في استضافة القمة الثلاثية، العراقية الاردنية المصرية، وذلك في إطار انفتاح العراق على محيطه العربي واستعادة دوره الاقليمي، وبناء علاقات تكاملية مع اشقائه قائمة على المصالح المشتركة وبما يحقق استقرار ورفاهية الشعوب.

كما شهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا، لاسيما مع ظهور بوادر تصاعد في اعداد الاصابات وما يتطلبه من وزارة الصحة مضاعفة العمل لمواجهتها، الى جانب جهودها في تأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، وحث المواطنين على اخذ اللقاح.